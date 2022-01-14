لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس الأميركي تطلب من 4 شبكات للتواصل الاجتماعي الإدلاء بشهادتها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2022 - 00:30
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رئاسة الجمهورية: ندعو المقاطعين إلى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون ماض في دعوته للحوار وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد زيارته رئيس الجمهورية: العملية الانتخابية قائمة ولا خوف من عدم حصول الانتخابات
وزير الاتصالات جوني قرم: أسعار المكالمات والإنترنت بحاجة لتعديل وإلا سيصبح قطاع الاتصالات مصدر استنزاف لموارد الدولة
وزارة الصحة العامة: تسجيل 7057 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
الطيران المدني: على شركات الطيران قبول القادمين الذين أجروا Rapid test قبل 24 ساعة شرط أن يكونوا ملقحين بجرعتين
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ردا على طلب استجوابه: مقتنع بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي وهدفها تشويه صورتي لبنانيا وخارجيا
سلامة: القاضية غادة عون تغرد ضدي عبر تويتر بشكل عدائي وتناولتني بعبارة سلبية وأطلقت الأحكام مستبقة الأحكام القضائية
القاضية عون: أنصح السيد سلامة بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته وليس بحاجة لتقديم كل الدفوع التي أوردها
رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس: معركتنا مستمرة مع الحكومة لتنفيذ اتفاق دعم قطاع النقل والبديل عنه أذى بالمواطنين
إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال قمع قوات العدو تظاهرة في النقب المحتل نصرة للبلدات المستهدفة بالتجريف
المرصد المعارض: مقتل 11 مسلحاً من "داعش" وإصابة 20 بضربات روسية على مواقعهم في بادية السخنة وتدمر وبادية دير الزور
مقتل شخصين في هجوم انتحاري بمدينة عفرين الخاضعة للسيطرة التركية في شمال سوريا
القوات المسلحة اليمنية: القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر ينفذان عملية هجومية على تجمعات لداعش ومرتزقة الإمارات في شبوة
المحكمة الاتحادية في العراق تقرر إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً
الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح يقدم رسمياً أوراق ترشحه إلى منصب رئاسة الجمهورية
السفارة الأمريكية في بغداد: مجمع السفارة تعرض لهجوم من طرف جماعات تسعى لتقويض أمن العراق
الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المناهضين للحكم العسكري في الخرطوم
مقتل ضابط شرطة برتبة عميد ومتظاهر خلال مواجهات تظاهرات الخرطوم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: على الاتحاد الأوروبي التوقف عن تخريب العلاقات التركية الأوروبية
الكرملين: العقوبات التي يهدد بها مشرعون أميركيون ضد الرئيس فلاديمير بوتين ستشكل تجاوزاً للحدود
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: نتوقع من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الوفاء بوعدهما بالرد الكتابي على مطالبنا
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: موسكو لا ترى سبباً لإجراء جولة جديدة من المحادثات حول الضمانات الأمنية
الأمين العام للناتو: السويد وفنلندا تلبيان معظم معايير الحلف ويمكنهما الانضمام إليه
وزارة العدل الأمريكية: توجيه تهم لزعيم جماعة حراس القسم و10 آخرين بالتآمر للتمرد خلال اقتحام الكونغرس
بايدن: خاب ظني لأن المحكمة العليا اختارت تعطيل إجراءات منطقية تنقذ ارواحا
الرئيس الأمريكي يعلن نشر فرق عسكرية إضافية في ست ولايات لمواجهة الارتفاع المتصاعد بإصابات فيروس كورونا
وفاة الإعلامية المناضلة سمر الحاج بعد صراع مع مرض عضال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام للناتو: السويد وفنلندا تلبيان معظم معايير الحلف ويمكنهما الانضمام إليه
الصحة العالمية: الشرق الأوسط شهد في الأسبوع الأول من 2022 زيادة في إصابات كورونا بنسبة 89% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه
الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن نشر فرق عسكرية إضافية في ست ولايات لمواجهة الارتفاع المتصاعد بإصابات فيروس كورونا
مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على تشديد الإجراءات المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 في البلاد
وفاة الإعلامية المناضلة سمر الحاج بعد صراع مع مرض عضال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس الأميركي تطلب من 4 شبكات للتواصل الاجتماعي الإدلاء بشهادتها
منذ 44 mins
13 January، 2022
اقتحام الكونغرس
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