الخطوط الجوية القطرية⁩ تعلن استئناف رحلاتها إلى ⁧جدة⁩ (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2021 - 19:42

الخطوط الجوية القطرية⁩ تعلن استئناف رحلاتها إلى ⁧جدة⁩ (روسيا اليوم)

منذ 3 mins 15 January، 2021
أخبار موقع المنار

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