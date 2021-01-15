الرئيس بري يشدد على وجوب ان يتيح هذا القانون المجال امام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2021 - 16:00

الرئيس بري يشدد على وجوب ان يتيح هذا القانون المجال امام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا

منذ 1 ساعة 15 January، 2021
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