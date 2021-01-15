اكتشاف 16 سلالة جديدة لكورونا في كينيا

اكتشف علماء في دراسة حديثة أجريت بمعهد كينيا للأبحاث الطبية، 16 سلالة جديدة لفيروس كورونا.

وقال تشارلز أغوتي، أحد المشاركين في البحث، “تتميز السلالات الجديدة في أنها قادرة على الانتشار بسرعة ومن الصعب كشف الإصابة بها في المراحل الأولى من المرض”، بحسب ما نقلته صحيفة “ذا إيست أفريكان” المحلية.

ووفقًا له، فإن هذه الطفرات تختلف وراثيًا عن السلالات الخطرة الأخرى لكوفيد-19، التي تم اكتشافها مؤخرًا في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة. وأشار إلى أن 4 من السلالات الـ16 عدوانية.

ولا يستبعد العلماء في كينيا أن البلاد قد تواجه تهديدًا جديدًا لفيروس كورونا. حتى الآن، تم تسجيل 98432 حالة في كينيا. كما بلغ عدد الوفيات 1716 شخصا.

وكانت بريطانيا وجنوب إفريقيا قد اكتشفتا خلال الأسابيع القليلة الماضية سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، هما أسرع انتشارا وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.

المصدر: سبوتنيك