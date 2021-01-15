الصحة العالمية: عدد وفيات كورونا في العالم اقترب من المليونين

تصدر لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة توصياتها بشأن ظهور نسخ متحورة أشد عدوى من كورونا، ما قد يؤدي إلى انتشار أكبر للجائحة التي اقترب عدد وفياتها من المليونين.

وأغلقت بريطانيا حدودها أمام الوافدين من كل دول أميركا الجنوبية والبرتغال اعتبارًا من اليوم الجمعة بسبب نسخة متحورة رصدت في البرازيل، وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها “مقلقة”.

وفي ألمانيا تجاوز عدد الإصابات المليونين وفق ما أعلن معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية الجمعة، فيما دفعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى تشديد كبير للقيود للجم انتشار الفيروس.

وقررت البرتغال فرض الإغلاق العام مجددا اعتبارا من اليوم الجمعة، في حين ستوسع فرنسا غدا السبت نطاق حظر التجول، وستشترط على الوافدين من بلد من خارج الاتحاد الأوروبي إبراز فحص للفيروس سلبي النتيجة لدى وصولهم.

وفي إيطاليا مددت الحكومة حالة الطوارئ حتى 30 نيسان/أبريل .

وسجلت في المكسيك خلال الأسبوع المنصرم أعلى حصيلة وفيات على أراضيها منذ بدء الجائحة مع معدل 983 حالة وفاة في اليوم على مدى الأيام السبعة الأخيرة وفق أرقام نشرت أمس الخميس.

المصدر: وكالة رويترز