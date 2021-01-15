ألمانيا تتحقق من أسباب وفاة عشرة أشخاص بعد تطعيمهم بلقاح “فايزر” و”بيونتيك” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2021 - 03:10

ألمانيا تتحقق من أسباب وفاة عشرة أشخاص بعد تطعيمهم بلقاح “فايزر” و”بيونتيك”

منذ 13 mins 15 January، 2021
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أخبار دولية - المانيا

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن خبراء من معهد Paul Ehrlich الفيدرالي لتطوير اللقاحات والأدوية الطبية، يحققون بأسباب وفاة 10 أشخاص بعد مدة من خضوعهم للقاح “فايزر” و”بيونتيك”.

وأشارت الوكالة إلى أن المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة وحدثت الوفيات في غضون أربعة أيام بعد تطعيمهم، وأن الخبراء يستبعدون وجود علاقة بين الوفيات وتطعيمهم.

وقالت بريغيتي كيلير ستانيسلافسكي رئيسة قسم سلامة العقاقير في المعهد: “تسمح المعطيات المتوفرة لدينا بالقول إن أسباب الوفيات تكمن في الأمراض التي كان الضحايا يعانون منها”.

المصدر: وكالات

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