مدير برنامج الأغذية العالمي: قرار الولايات المتحدة بشأن انصار الله سيكون كارثة لليمنيين

أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، اليوم الخميس، أن إدراج الولايات المتحدة لحركة “أنصار الله” في قائمة المنظمات الإرهابية سيعني الحكم بالموت لعشرات الآلاف من اليمنيين.

وقال بيسلي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن “نحن الآن نواجه صعوبات حتى من دون إدراجهم. إن إدراجهم في القائمة سيكون كارثة. سيكون حرفيا حكما بالموت”.

وأضاف بيسلي: “حتى بدون إدراجهم في القائمة، نحن نواجه المجاعة في اليمن … 16 مليون ضحية بريئة من هذه الحرب غير الضرورية يقاتلون من أجل الغذاء كل يوم … 50000 إنسان- في ظروف الجوع”.

وأردف مدير برنامج الأغذية العالمي: “بينما نحن نتحدث، تنفد أموالنا. كما ذكرت سابقا، نحتاج إلى حوالي 860 مليون دولار فقط لمنع الجوع. وهذا لمدة ستة أشهر. ليس لدينا حتى نصف ذلك المبلغ”.

ووفقا له، هذا يعني أن برنامج الغذاء العالمي سيضطر إلى تخفيض عدد الفروع التي لديه في اليمن إلى 25 بالمئة” ، “وهذا يعني 9 ملايين شخص”، تساعدهم المؤسسة [برنامج الأغذية العالمي].