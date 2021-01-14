ماذا طالب الناجحون بمجلس الخدمة لوظيفة استاذ تعليم ثانوي؟ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2021 - 21:00

ماذا طالب الناجحون بمجلس الخدمة لوظيفة استاذ تعليم ثانوي؟

منذ 29 mins 14 January، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

دعت اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي في بيان لها الخميس لادراج قانون تعيين الناجحين منهم على جدول اعمال جلسة مجلس النواب اللبناني التي تعقد الجمعة في قصر الاونيسكو.

وناشدت اللجنة “رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري طرح اقتراح القانون المعجل المكرر من خارج جدول الاعمال والذي يرمي الى تعيينهم في الملاك وفق حاجة وزارة التربية الفعلية، بعدما أشبع هذا الملف درسا وترحيلا ووعودا من كل القوى السياسية، لا سيما ان الوزارة بحاجة ماسة الى هؤلاء، بعد أن أثبتوا جدارتهم واهليتهم العلمية”.

ودعت اللجنة “كل المكاتب التربوية، دعم ملفهم غدا في الجلسة التشريعية، عبر تأكيد وعودها ومناقشة ملفهم واقراره بعد التصويت على اقتراح القانون الذي كان قد أعد من قبل رئيس واعضاء لجنة التربية النيابية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة