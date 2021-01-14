ماذا طالب الناجحون بمجلس الخدمة لوظيفة استاذ تعليم ثانوي؟

دعت اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي في بيان لها الخميس لادراج قانون تعيين الناجحين منهم على جدول اعمال جلسة مجلس النواب اللبناني التي تعقد الجمعة في قصر الاونيسكو.

وناشدت اللجنة “رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري طرح اقتراح القانون المعجل المكرر من خارج جدول الاعمال والذي يرمي الى تعيينهم في الملاك وفق حاجة وزارة التربية الفعلية، بعدما أشبع هذا الملف درسا وترحيلا ووعودا من كل القوى السياسية، لا سيما ان الوزارة بحاجة ماسة الى هؤلاء، بعد أن أثبتوا جدارتهم واهليتهم العلمية”.

ودعت اللجنة “كل المكاتب التربوية، دعم ملفهم غدا في الجلسة التشريعية، عبر تأكيد وعودها ومناقشة ملفهم واقراره بعد التصويت على اقتراح القانون الذي كان قد أعد من قبل رئيس واعضاء لجنة التربية النيابية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام