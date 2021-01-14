تدابير سير الجمعة في محيط قصر الأونيسكو بسبب جلسة لمجلس النواب

أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها الخميس الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات في محيط قصر الاونيسكو الجمعة بسبب جلسة مجلس النواب التي تعقد هناك.

وقال البيان “يعقد مجلس النواب يوم غد الجمعة 15-1-2021، جلسة في قصر الأونيسكو – بيروت، لذلك، سيتم، اعتباراً من الساعة 14.00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقا لما يلي:

-السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.

-نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

-مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

-مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

-منع المرور تحت نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداءً من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

-تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.

-تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

-تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – كارلتون – ديغول.

-تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر

-تحويل السير القادم من “السمرلند” – حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر -“الماريوت”.

-منع المرور من تقاطع البقاع / الصلح، وتحويله صعوداً بإتجاه تقاطع الصلح / كرامي، ونزولاً بإتجاه شارع شاتيلا.

يرجى أخذ العلم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام