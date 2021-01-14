إجراء 150 فحص دم لتحديد المصابين بفيروس كورونا في اقليم التفاح

أجرى إتحاد بلديات إقليم التفاح بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى رزق الجامعي LAUMCRH، فحوص دم مجانية (فحوصات IGG و IGM) لتحديد المصابين بفيروس كورونا (Covid-19)، والكشف عن مناعة الجسم ضد الفيروس، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة والإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، في ظل ازدياد أعداد الإصابات بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وقد بلغ عدد الفحوص 150 شملت أفرادا من جميع قرى وبلدات إقليم التفاح.

واشرف على الحملة، رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحادي الذي تمنى الشفاء لجميع المصابين في مختلف قرى وبلدات إقليم التفاح، مؤكدا” ضرورة التزام التدابيرالوقائية اللازمة من أجل الحفاظ على صحتهم وحماية محيطهم وبالتالي منع انتشار الفيروس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام