“يوروبول” تكتشف أكبر شبكة “إنترنت مظلم” في العالم

أعلنت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية “يوروبول” عن اكتشافها أكبر شبكة “إنترنت مظلم” في العالم، والتي تدير “أكبر سوق غير قانونية في العالم”.

وأوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن تلك الشبكة السرية، يشترك فيها، على ما يبدو، أكثر من نصف مليون مستخدم.

وأشار التقرير إلى أن تلك الشبكة السرية كان يوجد فيها أكثر من 2400 بائع لمنتجات وبضائع غير شرعية بدءا من المخدرات وصولا إلى السلاح.

كما كشفت “يوروبول” أن تلك الشبكة أيضا أدارت نحو 320 ألف معاملة سرية غير شرعية، وتداولت نحو 171 مليون من العملات الرقمية المشفرة.

كما أن بعض عمليات تلك الشبكة تطرقت إلى تداول أدوية وأموال مزيفة، وبيع تفاصيل بطاقات ائتمان مستخدمين وبرمجيات خبيثة، وخطوط اتصالات مجهولة المصدر ولا يمكن تتبعها.

​وكانت تلك الشبكة تتخذ من ألمانيا وأوكرانيا ومولدوفا وأستراليا وبريطانيا وأمريكا مقرات لخوادمها السرية الـ20.

المصدر: سبوتنيك