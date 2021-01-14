ذبيان تمنى الشفاء لوزير الصحة وفريق عمله: للتكامل في الواجبات بين الدولة والمواطنين

تمنى رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان، في بيان الشفاء العاجل لوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن والمصابين في فريق عمله، “لكي يعود إلى ساحة الجهاد في مواجهة فيروس كورونا، وهو الذي أبلى البلاء الحسن طوال السنة الماضية، وحقق الكثير من الخطوات الناجحة في هذا المجال، لا سيما في ما يتعلق بدعم المستشفيات الحكومية التي شهدت تطورا في عام واحد لم تشهده طيلة نصف قرن وأكثر”.

وأشار ذبيان إلى “أن الوزير حسن تصرف كرجل مسؤول واستند في عمله إلى العلم، وشدد قبل الآن على ضرورة الإقفال العام، لأن لا قدرة للقطاع الصحي على استيعاب هذا التزايد الجنوني في أعداد الإصابات، لكن للأسف لم يتم التجاوب معه لأسباب متعددة، وهي على أهمية بعضها تبقى أقل أهمية من الأسباب الصحية التي تستوجب الاختيار بين السيئ والأسوأ.

ودعا ذبيان المواطنين إلى “التصرف بمسؤولية، والالتزام إلى الحد الأقصى بالإجراءات الوقائية اللازمة، حتى بعد انتهاء فترة الإقفال العام، لأن هذا الوباء القاتل لا يمكن مواجهته إذا لم يتعاون المواطنون مع الدولة بكل أجهزتها واداراتها .وكذلك على الدولة ان تعالج تقصيرها الكبير في الكثير من النواحي، لا سيما على الصعيد الاجتماعي وعدم الالتفات كما يجب إلى الشرائح التي لا تحصل قوت يومها. لكن بالتأكيد هذا لا يعني ان يتصرف المواطنون بلا مسؤولية كما حصل في فترة الأعياد او في الأيام التي سبقت الإقفال العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام