زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: لا توجد أدنى فرصة لبدء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ قبل تنصيب بايدن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2021 - 01:16

زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: لا توجد أدنى فرصة لبدء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ قبل تنصيب بايدن

منذ 57 mins 14 January، 2021
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