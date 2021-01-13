مجلس النواب الأميركي يصوت لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة لصالح إجراءات عزل ترامب في مناسبتين أثناء فترته الرئاسية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2021 - 23:48

مجلس النواب الأميركي يصوت لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة لصالح إجراءات عزل ترامب في مناسبتين أثناء فترته الرئاسية

منذ 19 mins 13 January، 2021
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