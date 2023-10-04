مكارثي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه.. اثنان فقط خدما أقل منه

أصبح كيفين مكارثي أول رئيس لمجلس النواب الأمريكي يتم عزله في سابقة كانت الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أنه كان ثالث شخصية تنهي ولايتها في هذا المنصب قبل موعدها.

وقد خدم شخصان فقط أقل من مكارثي كرئيس لمجلس النواب بالكونغرس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وكلاهما في القرن التاسع عشر. حيث شغل مايكل كير هذا المنصب لمدة 257 يوما في الفترة من 6 كانون الأول/ديسمبر 1875 وحتى 19 أغسطس 1876، ثم كان ثيودور بوميروي رئيسا للمجلس لمدة يوم واحد فقط من 3-4 آذار/مارس 1869، حيث كان ذلك هو اليوم الأخير من المؤتمر الأربعين، وقد استقال الرئيس السابق شويلر كولفاكس لتولي منصب نائب الرئيس. في الوقت نفسه خطط بوميروي، الذي وافق على العمل رئيسا للمجلس للأربع والعشرين ساعة المتبقية، للمغادرة في 4 آذار/مارس، ولم يغير هذه الخطط.