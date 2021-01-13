نقابة المحررين: قوى الامن ابلغت قصيفي ان الاعلاميين ليسوا في حاجة إلى تصريح تجول – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2021 - 22:04

نقابة المحررين: قوى الامن ابلغت قصيفي ان الاعلاميين ليسوا في حاجة إلى تصريح تجول

منذ 12 mins 13 January، 2021
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لبنان

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي: “أجرى نقيب المحررين جوزف القصيفي اتصالا هذا المساء بقيادة قوى الأمن الداخلي، مستوضحا نص البيان الموزع باسمها، والذي يلزم الفئات المستثناة من قرار الاقفال العام، وخصوصا الصحافيين والإعلاميين، الحصول على تصاريح مسبقة للتجول، شأنهم شأن الفئات غير المستثناة.

وقد أُبلغ النقيب القصيفي من قبل قيادة قوى الأمن أن الفئات المستثناة غير ملزمة الحصول على التصاريح، خصوصا الصحافيين والإعلاميين الذين في إمكانهم التوجه الى أعمالهم بموجب البطاقة المهنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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