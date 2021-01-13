بالفيديو | الاقفال العام.. ما هي الاجراءات المتبعة وأبرز الاستثناءات؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2021 - 18:44

بالفيديو | الاقفال العام.. ما هي الاجراءات المتبعة وأبرز الاستثناءات؟

منذ 1 ساعة 13 January، 2021
لبنان

ما هي الاجراءات المتبعة اعتباراً من صباح غد الخميس، وما هي أبرز الاستثناءات؟

المصدر: قناة المنار

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