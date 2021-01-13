مجلس النواب الأمريكي يبدأ مناقشاته بشأن قرار عزل ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2021 - 18:46
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس النواب الأمريكي يبدأ مناقشاته بشأن قرار عزل ترامب
منذ 2 ساعة
13 January، 2021
عزل ترامب
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