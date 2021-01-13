سوريا استنكرت القرار الاميركي باعتبار كوبا مما يسمى “الدول الراعية للإرهاب”

استنكرت سوريا بشدة القرار الأمريكي بإعادة إدراج كوبا على ما يسمى “القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب”. وجددت “تضامنها مع قيادة وشعب كوبا الصديقة وثقتها بقدرتها على إفشال قرار النظام الأمريكي الذي أثبت أنه يرعى الإرهاب ويدعمه خدمة لأجنداته السياسية”.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إن “الجمهورية العربية السورية تدين بشدة القرار الأمريكي الجائر بإعادة إدراج جمهورية كوبا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب”، وأضاف ان “هذا القرار الأمريكي يظهر مجدداً تخبط الإدارة الأمريكية في أيامها الأخيرة وفقدانها للمصداقية بعد تنكرها وعدم التزامها بالعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وكذلك قرارات الإدارات الأمريكية السابقة”.

وأوضح المصدر أن “النهج الأمريكي بفرض العقوبات على الدول التي لا تسير في ركب السياسة الأمريكية وتدافع عن سيادتها وكرامتها الوطنية بغية إخضاعها للهيمنة الأمريكية مصيره الفشل أمام إرادة الشعوب الحرة ولن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر على الساحة الدولية”.

المصدر: سانا