حب الله طلب من رئاسة مجلس الوزراء استثناء بعض الصناعات من قرار الاقفال

وجه وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عماد حب الله الاربعاء كتابا الى رئيس مجلس الوزراء إقترح فيه إضافة استثناء صناعات من قرار الإقفال الكامل بسبب تفشي كورونا.

ودعا حب الله الى استثناء مصانع: المنتجات الغذائية على أنواعها كافة، التعبئة والتغليف على أنواع منتجاتها، المنظفات والمعقمات ومواد الحماية الشخصية والكمامات والألبسة الوقائية والتجهيزات والمفروشات الطبية والصحية على أنواعها، المصانع التي يتعذر توقيفها عن العمل لصعوبة إطفاء أفرانها و/ أو مراجلها البخارية كالترابة والأسمدة والكيماويات وتدوير الورق والكرتون والبلاستيك وإنتاج الزيوت النباتية وغيرها، مصانع الألومنيوم والزجاج ومواد البناء.

وقال حب الله “إضافة إلى ما سبق، جميع المصانع التي تصدر منتجاتها إلى الخارج وذلك بناء على إذن سماح بالتصدير يصدر عن وزير الصناعة بناء على المستندات المثبتة للتصدير والطلبيات”، وتابع “علما أنه وردتنا حتى تاريخه عشرات طلبات السماح بالتصدير ويأتينا المزيد تباعا( نودعكم بأسرع وقت ممكن لائحة بالمصانع طالبة السماح بالتصدير)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام