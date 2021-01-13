الأمم المتحدة تدرس مقترح الرئيس الروسي حول تطعيم موظفيها ضد فيروس كورونا المستجد

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة تدرس مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تطعيم الموظفين باللقاح “سبوتنيك” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال دوجاريك “نحن ندرس هذا المقترح ونبحثه مع منظمة الصحة العالمية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، توفير اللقاح الروسي “سبوتنيك ” المضاد لفيروس كورونا لتلقيح موظفي الأمم المتحدة.

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد “كوفيد-19” في آب/أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول “سبوتنيك في” ويطوره مركز “غامالي” لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم “إيبيفاك كورونا” يطوره مركز “فيكتور” لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

المصدر: وكالة سبوتنيك