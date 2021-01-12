الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 5 أفراد من العراق والمغرب والسعودية بزعم دعمهم للإرهاب (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2021 - 18:30
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رابطة علماء اليمن: قرار تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية جائر ويمثل فضيحة سياسية وخطوة جنونية للرئيس المعتوه ترامب
الخارجية اللبنانية تقدم شكوى في الامم المتحدة لادانة الاعتداءات الاسرائيلية على السيادة اللبنانية بناء لطلب الرئيس عون
محافظ بيروت يحذر اصحاب المحلات والمؤسسات الخاصة غير الملتزمة بقرار الاقفال بختم مؤسساتهم بالشمع الاحمر
الانتربول عمم النشرة الحمراء بحقّ كل من مالك السفينة وقبطانها وتاجر الامونيوم التي كانت سببا في انفجار المرفا
رابطة علماء اليمن: هذا القرار لن يزيد الشعب اليمني إلاّ عزما وقوة وتصميما على مواجهة الخطر والالتفاف حول قيادته الثورية
وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: علينا أن نصبح أكثر قوّة لأن أعداءنا لا يفهمون إلاّ لغة القوّة
حاتمي: سنواصل تصميم وإنتاج أسلحتنا الاستراتيجية ورفع مستوى جودتها من أجل الرقيّ بقدرات الرّدع الوطنيّ
وزير الخارجية الإيراني: عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي من دون رفع العقوبات عن ايران تأتي في مصلحتها فقط
قناة فوكس نيوز الأميركية: ترامب أقرّ جزئيا بالذنب في أعمال الشغب بواشنطن
اليمن: انكسار زحف لقوى العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية جنوب مديرية حيس في الحديدة
مصر ترفع رسميا حظر الطيران الذي فرضته على الرحلات الجوية القطرية منذ العام 2017
الأردن: حكم بالإعدام شنقا على أردني أدين بطعن ثمانية أشخاص بينهم 4 سياح أجانب في مدينة جرش عام 2019
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: مستعدون لإعادة علاقاتنا مع الاتحاد الاوروبي إلى مسارها
وسائل اعلام اميركية: ترامب يصف التحرك في مجلس النواب لعزله بأنه سخيف للغاية ويشكل خطرا على الولايات المتحدة الاميركية
وسائل اعلام اميركية: شرطة الكونغرس حذرت مشرعين ديمقراطيين من 3 مخططات لتظاهرات خلال الايام المقبلة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: مستعدون لإعادة علاقاتنا مع الاتحاد الاوروبي إلى مسارها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب:لا يمكننا الانتظار لان ينهي ترامب ولايته فقد يحدث اضرارا خلال الايام المتبقية
الخارجية الامريكية تعيد تصنيف كوبا في قائمة الدول الراعية للارهاب وتتهمها بتقديم الدعم لاعمال الارهاب الدولي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وسائل اعلام اميركية: مكتب التحقيقات الفدرالي لديه معلومات عن مجموعة مسلحة تنوي السفر الى واشنطن في 16 كانون الثاني
وسائل اعلام اميركية: المجموعة المسلحة تعتزم عمل انتفاضة كبرى اذا حاول الكونغرس تنحية ترامب من خلال تفعيل التعديل 25
الاف.بي.اي: مخطط المجموعة المسلحة يتضمن التحريض على اقتحام المحاكم ومقرات فدرالية اذا عزل ترامب
رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب:لا يمكننا الانتظار لان ينهي ترامب ولايته فقد يحدث اضرارا خلال الايام المتبقية
الخارجية الامريكية تعيد تصنيف كوبا في قائمة الدول الراعية للارهاب وتتهمها بتقديم دعم لاعمال الارهاب الدولي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 5 أفراد من العراق والمغرب والسعودية بزعم دعمهم للإرهاب (سبوتنيك)
منذ 19 mins
12 January، 2021
الخزانة الأميركية
السعودية
العراق
المغرب
عقوبات
التعليقات
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