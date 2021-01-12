الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 5 أفراد من العراق والمغرب والسعودية بزعم دعمهم للإرهاب (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2021 - 18:30

الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 5 أفراد من العراق والمغرب والسعودية بزعم دعمهم للإرهاب (سبوتنيك)

منذ 19 mins 12 January، 2021
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