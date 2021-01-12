وزير الخارجية الإيراني: مزاعم #بومبيو عن علاقات بين #إيران والقاعدة خيالية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2021 - 18:30

وزير الخارجية الإيراني: مزاعم #بومبيو عن علاقات بين #إيران والقاعدة خيالية

منذ 31 mins 12 January، 2021
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