غريفيث: التزام السعودية بتسوية سياسية في اليمن أمر بالغ الأهمية

رأى المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أن “التزام السعودية بشأن تسوية سياسية في اليمن أمر بالغ الأهمية لإنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام”. وجاء ذلك في تغريدة لغريفيث على حسابه في “تويتر” عقب لقاء عقده مساء الاثنين في السعودية، نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. وأضاف غريفيث أنه “ناقش في لقائه مع خالد بن سلمان سبل تجاوز العقبات التي تواجه آفاق السلام في ‎اليمن”.

وأمس الاثنين، قال نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في تغريدة “‏استقبلت المبعوث الأممي إلى اليمن، غريفيث، وبحثنا خلال اللقاء المستجدات في الشأن اليمني وجهود المملكة الإنسانية”، حسب زعمه، في وقت لا تزال السعودية تشنّ عدواناً على اليمن منذ ما يقارب الست سنوات، أدّى إلى استشهاد نحو 16802 مدني منهم 3753 طفل و2361 امرأة و10688 رجل، جراء القصف المباشر، وأضعاف هذا الرقم من الإصابات في صفوف المدنيين.

المصدر: روسيا اليوم