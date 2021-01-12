منظمة الصحة العالمية: أي طفرة في فيروس كورونا تعقد الوضع الوبائي

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش الثلاثاء، أن أي طفرة في فيروس كورونا تعقد وضع جائحة “كوفيد19”. وقالت فوينوفيتش، عبر قناة “روسيا 24” التلفزيونية، ردا على سؤال ما إذا كانت الطفرات الجديدة يمكن أن تعقد الوضع بخصوص جائحة فيروس كورونا في العالم : “يمكن لأي طفرة أن يكون لها قيمة مختلفة اعتمادًا على سلوك الفيروس. لذلك نعم، هي تعقد الوضع”.

وشددت المتحدثة على ضرورة المراقبة المستمرة لسلوك الفيروس من حيث ما إذا كان يمكن أن يؤثر على الوفيات أو شدة المرض. وأضافت ممثلة منظمة الصحة العالمية، بأن “ارتفاع معدلات العدوى للفيروس يعقد الوضع، لأنه يتطلب إجراءات صحية ووبائية أكثر كثافة”.

هذا وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر عام 2020 ، علم بأنه تم اكتشاف طفرة جديدة في فيروس “كوفيد-19” في بريطانيا . وفي هذا الصدد أكد المجلس الاستشاري البريطاني المعني بتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة فيما بعد ذلك أن هذا النوع الجديد من فيروس “كوفيد – 19” الذي تم اكتشافه في البلاد يتميز بسرعة انتشار أكبر من سابقه ويتطلب المزيد من الحذر من قبل السكان. وذلك على الرغم من أن السلالة الجديدة للفيروس، وفقًا للتقديرات الأولية ، قد تكون معدية بنسبة 70 في المائة أكثر من المعتاد، إلا أنه لم يكن هناك حتى الآن ما يشير إلى أنها أكثر خطورة من حيث الوفاة أو الاستشفاء.

المصدر: سبوتنيك