الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إثر خلافاتها مع البرلمان

قدّم أعضاء الحكومة الكويتية الثلاثاء، استقالتهم لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووضعوها تحت تصرفه، وذلك على إثر اعتراض نواب بالبرلمان الكويتي على تشكيلة الحكومة التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية نحو شهر.

وبحسب بيان لمركز التواصل الحكومي الكويتي فقد “استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح وأصحاب المعالي الوزراء حيث رفع لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة واضعين إياها تحت تصرف سموه”.

وأوضح البيان أن الاستقالة جاءت “في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية”.

المصدر: سبوتنيك