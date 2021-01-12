لبنان يشتكي الى مجلس الأمن لادانة اسرائيل على الاعتداءات والخروقات

قدم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة امل مدللي، بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، شكوى الى مجلس الامن الدولي والى الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس ضد “الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية المستمرة والخطيرة منذ بضعة ايام والتي تعتبر خرقا فاضحا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، ما يستوجب من مجلس الامن الدولي إدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات ووضع حد لها فورا حفاظا على الاستقرار والامن والسلم في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام