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January 12 2021 - 06:08

رئيس وزراء إيطاليا يحذر من قفزة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة

منذ 1 ساعة 12 January، 2021
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أخبار دولية - ايطاليا

حذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الاثنين، من قفزة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قد تحصل خلال الفترة المقبلة في البلاد.

وقال كونتي، في تصريح لقناة “Tg3” الإيطالية: “هناك زيادة قادمة في الإصابات بالفيروس إلى إيطاليا بعد بريطانيا وإيرلندا وألمانيا”.

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي: “الأمور لن تكون سهلة، ولا يزال يتعين علينا تقديم بعض التضحيات”.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بـ2289021 حالة، بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد لضحايا الجائحة بـ79203 متوفين.

المصدر: وكالات

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