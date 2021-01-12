بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة تشكل ضغطا بالغا ونحن في أسوأ نقطة للجائحة

أكدت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة بلغت أسوأ نقطة لجائحة فيروس كورونا في أي وقت مضى بسبب الضغط الناتج عن انتشار السلالة المتحورة محليا سريعة الانتقال.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين إن “السلالة الجديدة لفيروس كورونا تشكل ضغطا بالغا” على المؤسسات الطبية في البلاد.

وذكر هانكوك أن عدد المرضى بفيروس كورونا في مستشفيات بريطانيا بلغ مستوى 32294 شخصا، بينما وصل العدد المتوسط للوفيات الناجمة عن المرض في البلاد الأسبوع الماضي نقطة 926 حالة يوميا، وقال في هذا السياق: “نحن الآن في أسوأ نقطة لهذه الجائحة”.

وأشار وزير الصحة إلى أن الحكومة لا تستبعد اللجوء إلى إجراءات احترازية أكثر صرامة لاحتواء تفشي الفيروس، لكنه أعرب عن أمله في أن يتمتع البريطانيون بـ”صيف ممتاز” بفضل إطلاق عملية التلقيح الجماعي في البلاد، مبينا أنه تم حتى الآن تطعيم حوالي 2.3 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح بينهم نحو 400 ألف مواطن تلقوا للتو الجرعة الثانية.

وشدد على أن عملية التلقيح تسير بوتيرة متسارعة، معتبرا أن ذلك يعني أن بريطانيا تتجه نحو هدفها المتمثل في تطعيم 15 مليون مسن حتى أواسط فبرابر المقبل.

وتعتبر بريطانيا خامس دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بـ3.072 مليون حالة، كما تحتل المملكة المتحدة المركز الخامس من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ81431 متوفيا.

المصدر: وكالة رويترز