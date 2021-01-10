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January 10 2021 - 23:12

تراجع لمؤشري الإصابات والوفيات اليومية بكورونا في ايطاليا

منذ 2 ساعة 10 January، 2021
كورونا ايطاليا
أخبار دولية - ايطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 18627 إصابة و361 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18627 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2276491.

وتشهد إيطاليا بالتالي تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية الذي بلغ يوم 6 يناير 20331 حالة، وفي 7 يناير 18020، وفي 8 يناير 17533، وفي 9 يناير 19978.

كما أضافت الوزارة أنها رصدت 361 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 78755 متوفيا.

المصدر: وكالة رويترز

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