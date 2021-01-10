مفاوضات سد النهضة تنطلق بمشاركة وزراء الخارجية والري للدول المعنية

بدأت اليوم الأحد مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وترأس جنوب إفريقيا المفاوضات بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حيث تم الاتفاق على عقد جولة مفاوضات لمدة أسبوع بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية.

وأرسلت إثيوبيا دعوة لعقد اجتماع في 4 كانون الثاني/يناير، وشارك فيه وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي، فيما لم يشارك السودان في الاجتماع.

وأعلنت السلطات السودانية في مناسبات عديدة أن الخرطوم لا تحتمل المضي في مفاوضات “لا نهاية لها ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة”.

المصدر: وكالات