بنس لا يستعبد عزل ترامب من السلطة قبل 20 من الشهر الجاري

لم يستبعد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس استخدام التعديل رقم 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب من السلطة، قبل 20 من الشهر الجاري، تاريخ تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.

ونقلت قناة “سي إن إن” عن مصدر مقرب من بنس قوله إن الأخير يحتفظ بهذا الخيار في حال أصبح ترامب “أكثر اضطرابا”، وتابع “أصبح من الواضح هذا الأسبوع أنه ينبغي الاحتفاظ بهذا الخيار كأمر ممكن”.

يذكر أن تعديل المادة 25 من الدستور الاميركي يهدف إلى حل المواقف التي يمنع فيها المرض أو الوفاة الرئيس من أداء واجباته.

يشار إلى أن ترامب يوم الأربعاء الماضي حرض انصاره على العنف، ما دفعهم لاقتحام مبنى الكابيتول ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

المصدر: روسيا اليوم