قتلى وجرى بإطلاق نار في ولاية شيكاغو الاميركية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 10 2021 - 09:46

قتلى وجرى بإطلاق نار في ولاية شيكاغو الاميركية

منذ 49 mins 10 January، 2021
اطلاق نار بشيكاغو
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 بجروح الأحد جراء إطلاق نار قرب مطعم في ولاية شيكاغو الاميركية، حيث قالت الشرطة إنها “تمكنت من تصفية منفذ العملية”.

ولفتت مصادر محلية إن “رجلا يشتبه بأنه أطلق النار على 6 أشخاص، 3 منهم قتلوا، بالقرب من شارع هوارد وويسترن أفينيو في شيكاغو”.

وتابعت المصادر “تم التعرف على الرجل، الذي قتل برصاص شرطة إيفانستون خلال تبادل إطلاق نار، من قبل مدير شرطة شيكاغو ديفيد براون، وهو جيسون نايتنجيل البالغ من العمر 32 عاما، والذي كان مشتبها به في 3 عمليات إطلاق نار مميتة في ساوث سايد بشيكاغو”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة