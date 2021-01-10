قتلى وجرى بإطلاق نار في ولاية شيكاغو الاميركية

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 بجروح الأحد جراء إطلاق نار قرب مطعم في ولاية شيكاغو الاميركية، حيث قالت الشرطة إنها “تمكنت من تصفية منفذ العملية”.

ولفتت مصادر محلية إن “رجلا يشتبه بأنه أطلق النار على 6 أشخاص، 3 منهم قتلوا، بالقرب من شارع هوارد وويسترن أفينيو في شيكاغو”.

وتابعت المصادر “تم التعرف على الرجل، الذي قتل برصاص شرطة إيفانستون خلال تبادل إطلاق نار، من قبل مدير شرطة شيكاغو ديفيد براون، وهو جيسون نايتنجيل البالغ من العمر 32 عاما، والذي كان مشتبها به في 3 عمليات إطلاق نار مميتة في ساوث سايد بشيكاغو”.

المصدر: روسيا اليوم