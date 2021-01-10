انقطاع شامل للكهرباء يغرق عموم #باكستان في الظلام – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2021 - 01:48

انقطاع شامل للكهرباء يغرق عموم #باكستان في الظلام

منذ 2 ساعة 10 January، 2021
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