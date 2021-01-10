وزارة الصحة التونسية تعلن تسجيل 2611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2021 - 00:08

وزارة الصحة التونسية تعلن تسجيل 2611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 14 mins 9 January، 2021
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