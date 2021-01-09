منظمة الصحة العالمية: تسجيل نحو 800 ألف إصابة بكورونا في العالم خلال 24 ساعة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2021 - 22:12
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حزب الله: العقوبات الأميركية بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض تضاف إلى سلسلة الجرائم المتمادية بحق العراق
حزب الله: ندين ونستنكر العقوبات الأميركية بحق الفياض ونعتبرها وسام شرف على صدره تضاف إلى تاريخه في مواجهة الإرهاب
حزب الله: نعلم تماما أن السبب الرئيسي للعقوبات الأميركية بحق الفياض هو موقفه الحازم من الإحتلال الأميركي في العراق
الخارجية العراقية: نستغرب قرار الخزانة الامريكية بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ونؤكد انه غير مقبول
المكتب السياسي لأنصار الله يدين العقوبات الامريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي: نعتبرها خطوة عدائية
الصحة اللبنانية: تسجيل 5414 اصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الوزير حمد حسن: الإقفال الشامل والكامل نتائجه تكون أفضل وقد يتم اللجوء اليه ولكن من يطعم اللبنانيين في حال حصل ذلك؟
الوزير حمد حسن يدعو المواطنين الى التعاون والامتناع عن التوجّه إلى أيّ مكان إن لم يكن هناك حاجة لذلك
مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف الحلو: نتوقع ان يرتفع عدد الاصابات بكورونا يوميا الى 9 الاف اصابة
المكتب الإعلامي للوزير رمزي مشرفية: نسبة الإستثناءات المقرّرة هي أقل بكثير من تلك الممنوحة في الدول الأوروبية والعربية
مشرفية: بناء على المعطيات التي ستظهر نتيجة الإقفال ستتخذ اللجنة الوزارية التعديلات المناسبة في الإجتماعات المقبلة
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان: كل من يرفض فتح قسم خاص بمرضى كورونا أو زيادة عدد الأسرة هو متواطئ ومجرم
مدير مركز التجارب السريرية بجامعة طهران: المرحلة الثالثة من حقن المتطوعين بلقاح كورونا الايراني تبدأ الاحد
وسائل إعلام كورية شمالية: كيم جونغ اون يعتبر الولايات المتحدة العدو الأكبر لكوريا الشمالية
وزارة النقل الاندونيسية تعلن فقدان الاتصال بطائرة بوينغ 737 تقوم برحلة داخلية
رويترز: العثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا يعتقد أنها من الطائرة الإندونيسية التي فقد الاتصال بها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأربعاء قد تمّ "تحريضهم" من جانبه
وكالة الأنباء الكوريّة الشماليّة: كيم يقول إنّ كوريا الشماليّة تخطّط للتزوّد بغوّاصة نوويّة
وسائل إعلام كورية شمالية: كيم جونغ اون يعتبر الولايات المتحدة العدو الأكبر لكوريا الشمالية
وزارة النقل الاندونيسية تعلن فقدان الاتصال بطائرة بوينغ 737 تقوم برحلة داخلية
رويترز: العثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا يعتقد أنها من الطائرة الإندونيسية التي فقد الاتصال بها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وسائل إعلام كورية شمالية: كيم جونغ اون يعتبر الولايات المتحدة العدو الأكبر لكوريا الشمالية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
نيويورك تايمز: ترامب بحث مع مساعديه إمكانية إصدار عفو عن نفسه تحسبا لمعاقبة قضائية محتملة بعد انتهاء ولايته
إعلان حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية لندن بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
منظمة الصحة العالمية: تسجيل نحو 800 ألف إصابة بكورونا في العالم خلال 24 ساعة (روسيا اليوم)
منذ 56 mins
9 January، 2021
كورونا في العالم
منظمة الصحة العالمية
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