رئيس المجلس السياسي في حزب الله سماحة السيد إبراهيم أمين السيد يتصل بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مُعزياً بوفاة شقيقه بإسم سماحة السيد حسن نصر الله وقيادة الحزب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2021 - 14:14

رئيس المجلس السياسي في حزب الله سماحة السيد إبراهيم أمين السيد يتصل بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مُعزياً بوفاة شقيقه بإسم سماحة السيد حسن نصر الله وقيادة الحزب

منذ 10 mins 9 January، 2021
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