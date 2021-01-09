الرئيس روحاني: أهم ما نعمل عليه في مجال كورونا هو توفير اللقاح

رأى الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أن “أهم القضايا التي تم العمل عليها في البلاد فيما يتعلق بفيروس كورونا هو ايجاد اللقاح لهذا الفيروس، وهذا مطلب المواطنين ايضاً حيث يريدون توفر هذا اللقاح بأسرع وقت ومن مصادر موثوقة”. واضاف روحاني، في اجتماع للمركز الوطني لمواجهة فيروس كورونا صباح السبت، أن “مرجعيتنا في موضوع اللقاح هو منظمة الصحة والعلاج”، مشيرا الى “اننا نتابع انتاج لقاح كورونا داخل البلاد، وقد خطونا خطوات جيدة في هذا المجال ، كما اننا ورغم كل القيود والمشاكل نعمل على توريد لقاح موثوق من الخارج”.

وبصدد المشاكل التي تعيق استيراد اللقاح، أوضح روحاني “لقد كنا طوال اربعين يوماً أمام مشكلة انتقال الأموال بسبب جريمة امريكا وضغوطها القصوى على الشعب الإيراني”، موضحا أن “الأدارة الامريكية خلقت عراقيل كثيرة لمنع إيران من توصيل المبلغ المطلوب الى الشركة المعنية بتزويدنا بلقاح كورونا، لكن الحكومة ورغم كل هذه العراقيل تعمل على توفير العملة الصعبة اللازمة لتوفير اللقاح سواء بالانتاج المشترك أو الاستيراد أو الانتاج الداخلي”.

هذا وشدد روحاني على أن “الشعب الايراني لن يكون حقلاً لتجارب الشركات المنتجة للقاح كورونا”، موضحا أن “وزارة الصحة رفضت عروض الكثير من الشركات التي اقترحت تزويد إيران باللقاح لكن بهدف الاختبار”. وتطرق روحاني الى أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية واجراءات الاغلاق التي طبقت خلال الأسابيع الأخيرة، قائلاً إن “هذه الاجراءات اعطت نتائجها بتقليل أعداد الاصابات والوفيات بشكل كبير في البلاد ، بينما نشهد اتساع انتشار الفيروس في العديد من دول العالم”.

المصدر: ارنا