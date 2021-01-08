بيلوسي: ترامب شخصية شديدة الخطر ويجب إقصاؤه من السلطة

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى إقصاء رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، من السلطة، واصفة إياه بـ”الشخصية شديدة الخطر”.

وقالت بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الخميس، إن “رئيس الولايات المتحدة تسبب أمس في انتفاضة مسلحة ضد أمريكا”، مشيرة إلى أن ترامب “اتخذ إجراءات تخريبية”.

وأضافت: “الرئيس الأمريكي شخصية خطيرة جدا وينبغي ألا يتولى هذا المنصب، هذا الأمر يمثل أولوية عاجلة”.

وطالبت بيلوسي بـ”الإقصاء الفوري” لترامب من السلطة بموجب التعديل الـ25 لدستور الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الديمقراطيين يمارسون ضغطا من أجل عزله، وأكدت أن هناك إمكانية لإطلاق عملية مساءلة جديدة بحقه.

وشددت رئيسة مجلس النواب على أنها تتوقع قرارا سريعا من نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، حول توليه السلطة وفقا للتعديل الـ25 من أجل إبعاد ترامب من البيت الأبيض.

واعتبرت بيلوسي، تعليقا على أحداث الأربعاء، أن ترامب يمثل تهديدا “فتاكا” بالنسبة للأمريكيين والديمقراطية في الولايات المتحدة، فيما وصفت الأشخاص الذين اقتحموا مقر الكونغرس بالإرهابيين”.

المصدر: وكالة رويترز