قيود كورونا تقلل عدد ضحايا حوادث السير في إسبانيا إلى أدنى مستوى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2021 - 08:04

قيود كورونا تقلل عدد ضحايا حوادث السير في إسبانيا إلى أدنى مستوى

منذ 2 ساعة 8 January، 2021
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أخبار دولية - اسبانيا

كشفت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا أدت إلى انخفاض عدد الوفيات بالحوادث المرورية في إسبانيا إلى أدنى مستوياتها منذ 1960.

وقالت الوزارة، في تقرير نشرته الخميس، إن حصيلة الوفيات بسبب حوادث السيارات انخفضت عام 2020 إلى 870 حالة بنسبة 21% مع إصابة 3463 شخصا بجروح خطيرة، مضيفة أنه لم يجر تسجيل أي وفيات في البلاد خلال 59 يوما من العام.

وهذا الرقم للوفيات هو الأقل من نوعه منذ بدء السلطات تدوين السجلات المرورية في 1960، ويأتي ذلك بعد أن قللت القيود المفروضة على الشركات والأفراد للحد من انتشار الفيروس من حركة السيارات.

وسبق أن وصل عدد الوفيات جراء حوادث السير في إسبانيا عام 2019 إلى 1098 حالة، ما كان يمثل أدنى مستوى في حينه.

المصدر: وكالة رويترز

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