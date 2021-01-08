بالفيديو | مشاهد تعرض لاول مرة للشهيد سليماني على جبهات القتال ضد داعش في سوريا

حصلت وكالة يونيوز للأخبار على مشاهد تعرض للمرة الأولى لقائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني أثناء تواجده في جبهات القتال ضد داعش في سوريا. وأظهرت المشاهد الشهيد سليماني هو يتحدث داخل أحد أماكن إقامته في سوريا، إضافة إلى إطلاعه على خريطة عسكرية واعطائه التعليمات للقادة العسكريين، ويظهر سليماني في مشاهد أخرى وهو يعطي بعض النصائح والارشادات خلال جلسة تقييم مع ضباط ومسؤولي المحاور.

كما يظهر الشهيد سليماني خلال كلمة له موجهة إلى المقاتلين في أحد محاور البادية السورية، ويذكرهم بمسيرة الائمة الأطهار وجهادهم ووقوفهم في وجه الظلم والباطل.

واغتالت الولايات المتحدة الأمريكية فجر الجمعة في 3 كانون الثاني/يناير 2020، الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما، بغارة جوية استهدفت موكبهما قرب مطار بغداد، في خرق واضح للقوانين الدولية.

المصدر: يونيوز