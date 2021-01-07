الوزير وهبه في اجتماع عبر الفيديو مع أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي:أعباء النازحين ترهقنا وتؤثر على اقتصادنا

عقد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه اليوم، بعدما تم تأجيل زيارة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي الى لبنان بسبب الأوضاع الصحية، اجتماعا مع الوفد عبر تقنية “الفيديو”، حيث تم التطرق للاوضاع التي يمر بها لبنان حاليا.

وتساءل اعضاء لجنة الصداقة الفرنسية – اللبنانية في مجلس الشيوخ الفرنسي حول ما يمكن القيام به لمساعدة لبنان، اضافة الى ما سبق ان طرحه الرئيس الفرنسي من مبادرة وافكار للخروج من الازمات الحالية الصعبة.

وعرض الوزير وهبه خلال الاجتماع الاوضاع التي يمر بها لبنان حاليا، وتم البحث في السبل التي يمكن لمجلس الشيوخ الفرنسي اتخاذها لمساعدة لبنان للخروج من أزماته الاقتصادية والمالية العميقة، مع التنبيه الى الاخطار المحيطة به في المنطقة،اضافة الى اعباء النازحين التي ترهق كاهل لبنان وتؤثر على اقتصاده واستقرار مجتمعه. وشدد على اهمية “عودة النازحين بأمان وسلامة الى بلادهم وعدم تعرضهم لأية اخطار”.

ونوه الوزير وهبه بمساعدة فرنسا للبنان في كافة المجالات خصوصا في مجالي التعليم والثقافة ودعمها للمدارس الفرانكوفونية وتلك التي تتعاون مع البرامج التعليمية المعتمدة لديها”.

وفي الختام، وعد الوفد الفرنسي بزيارة لبنان في اقرب فرصة ممكنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام