واشنطن تقرر سحب حاملة طائرتها العاملة في الشرق الأوسط

أعلن القائم بأعمال وزير الحرب الأمريكي كريستوفر ميللر أن واشنطن قررت سحب حاملة الطائرات التابعة للبحرية الوحيدة العاملة في الشرق الأوسط إلى البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن نقل سلاح الجو الأمريكي قاذفتين من طراز B-52 من قاعدة مينوت الجوية في نورث داكوتا إلى الشرق الأوسط. وقال مسؤولون عسكريون إنه كان يهدف إلى تحذير إيران من شن هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية وردعها عن تنفيذ هجمات انتقامية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

تتمركز حاملة الطائرات “يو إس إس نيميتز”، وهي حاملة الطائرات الأمريكية الوحيدة في الشرق الأوسط في منطقة الخليج والمحيط الهندي منذ حزيران/يونيو 2020، بعد انطلاقها من سان دييغو في أيار/مايو.

المصدر: وكالة يونيوز