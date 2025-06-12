السيد الحوثي: الحصار البحري في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب هو مستمر والملاحة ممنوعة على الاحتلال وهو متوقف عن الملاحة في مسرح العمليات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2025 - 17:52

السيد الحوثي: الحصار البحري في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب هو مستمر والملاحة ممنوعة على الاحتلال وهو متوقف عن الملاحة في مسرح العمليات

منذ 57 mins 12 June، 2025
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