حماس: قطع جيش الاحتلال خطوط الاتصالات بشكل متعمد خطوة عدوانية جديدة في سياق حرب الإبادة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2025 - 13:16

حماس: قطع جيش الاحتلال خطوط الاتصالات بشكل متعمد خطوة عدوانية جديدة في سياق حرب الإبادة في غزة

منذ 55 mins 12 June، 2025
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