مستشار الامام الخامنئي علي لاريجاني: التعدي على ايران ليس موضوعا صغيرا وسنرد على الجرائم الاسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 15:22

مستشار الامام الخامنئي علي لاريجاني: التعدي على ايران ليس موضوعا صغيرا وسنرد على الجرائم الاسرائيلية

منذ 33 mins 13 June، 2025
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