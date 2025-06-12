أسعار النفط تقفز بأكثر من 4 في المئة وسط تقارير عن تصاعد التوترات في الشرق الاوسط

ارتفعت أسعار خام برنت إلى ما يقرب من 70 دولارًا للبرميل، وسط تقارير عن إخلاء أمريكيين من عدد من دول الخليج وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار أو 4.34% خلال تعاملات الأربعاء إلى 69.77 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ 3 أبريل أي منذ أكثر من شهرين.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.17 دولار أو 4.88% لتسجل عند التسوية 68.15 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية منذ 2 أبريل.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أمرت بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين من السفارة الأمريكية في بغداد، استنادا إلى مراجعة حديثة والتزامها “بالحفاظ على سلامة الأميركيين في الداخل والخارج.” وكانت السفارة تعمل بالفعل بطاقم محدود، ومن غير المتوقع أن يؤثر هذا القرار على عدد كبير من الموظفين.

كما منحت الوزارة الإذن بالمغادرة الطوعية للموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم في كل من البحرين والكويت، ما يمنحهم خيار مغادرة هذه الدول.

وفي السياق ذاته، أعلن بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية أن وزير الدفاع بيت هيغسيث “فوض بالمغادرة الطوعية لأفراد عائلات العسكريين” في مواقع مختلفة في المنطقة، مشيرا إلى أن القيادة “تتابع التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط”.

المصدر: وكالات