مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي: إيران قد اتخذت الترتيبات اللازمة ردا على أي قرار يصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد أنشطتها النووية السلمية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2025 - 08:38

مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي: إيران قد اتخذت الترتيبات اللازمة ردا على أي قرار يصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد أنشطتها النووية السلمية

منذ 51 mins 12 June، 2025
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