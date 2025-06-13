الحکومة الایرانیة: الانتقام حق مشروع لنا والدفاع عن الوطن من واجب الحكومة وقواتها المسلحة ولن نتراجع قيد أنملة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 09:12

الحکومة الایرانیة: الانتقام حق مشروع لنا والدفاع عن الوطن من واجب الحكومة وقواتها المسلحة ولن نتراجع قيد أنملة

منذ 58 mins 13 June، 2025
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