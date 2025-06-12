القناة 12 الإسرائيلية: الحاخام الحريدي لاندو دعا حزبه للاستعداد لإمكانية تأجيل التصويت لحل الكنيست لأسبوع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 12 2025 - 00:58

القناة 12 الإسرائيلية: الحاخام الحريدي لاندو دعا حزبه للاستعداد لإمكانية تأجيل التصويت لحل الكنيست لأسبوع

منذ 29 mins 12 June، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة